СМИ: в ЮАР зараженные штаммом "омикрон" жалуются на ночную потливость

ТАСС, 19 декабря. Пациенты в Южно-Африканской Республике, зараженные штаммом "омикрон", жалуются на новый симптом коронавируса - ночную потливость. Об этом в субботу сообщила газета Daily Star со ссылкой на врачей.

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По их данным, новый симптом проявляется исключительно в ночное время, причем даже в том случае, если в помещении, в котором человек спит, прохладно. Кроме того, пациенты сообщают о таких симптомах омикрон-штамма, как насморк, головная боль, утомляемость, боль и ломота в теле. Как отметили южноафриканские врачи, у вакцинированных заболевание при заражении "омикроном" протекает в более легкой форме.

В Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализируемых в связи с заражением коронавирусом. В этой связи в ВОЗ считают вероятным, что "многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровели 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.