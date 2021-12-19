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Атмосферное давление в Москве 19 декабря побило рекорд 1996 года

В 05:00 мск на ВДНХ показатель понизился до 730,6 мм рт. ст.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рекордно низкое для 19 декабря атмосферное давление было зарегистрировано в воскресенье в 05:00 мск на главной метеостанции столицы - ВДНХ - 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Об этом в воскресенье сообщается на сайте "Метеоновости".

"В 5 часов утра на главной метеостанции Москвы - ВДНХ - было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Таким образом, был обновлен рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.)", - говорится в сообщении.

Причиной такого низкого атмосферного давления называется глубокий североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа, находящийся непосредственно над столичным регионом.

Отмечается, что атмосферное давление продолжает падать, и в 10:00 мск на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 967,1 гПа (725,6 мм рт. столба).

Самое низкое давление в декабре зафиксировано 15-го числа, составив 948,5 гПа (711 мм рт. столба).

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