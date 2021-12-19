В РФПИ заявили, что "Спутник V" могут безвозмездно передать странам Африки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть передана в страны Африки на безвозмездной основе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия "омикрона", - заявил Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее РФПИ сообщил, что "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму "омикрон" и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Об этом свидетельствует предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи.

В целом ожидаемая эффективность вакцины "Спутник V" с бустерной инъекцией "Спутник Лайт" против нового штамма может составить более 80%.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.