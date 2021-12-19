В районе Пекина объявили карантин после обнаружения коронавируса у учащегося

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Строгие карантинные меры введены в воскресенье в пригородном районе Пекина Тунчжоу из-за положительного результата ПЦР-теста на коронавирус у учащегося.

Как сообщает Центр по профилактике коронавирусной инфекции района Тунчжоу, инфицированный юноша занимался в художественной студии поселка Сунчжуан. В примыкающей к студии зоне введен режим ограничения передвижения населения, устанавливается источник заражения. Все близко общавшиеся с инфицированным помещены в пункты обсервации, дальнейшие меры противодействия распространению инфекции будут объявлены позже, говорится в сообщении центра.

По данным на воскресенье, которые обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае было выявлено 83 новых случая COVID-19, в том числе 44 местных и 39 завозных. Также установлен 41 случай с бессимптомным протеканием заболевания.

Общее число подтвержденных случаев за весь период пандемии в материковом Китае превысило 100 тыс. Данные по умершим пациентам остаются неизменными с января - 4 636 человек. В ходе кампании вакцинации в Китае использовано свыше 2,67 млрд доз вакцины.