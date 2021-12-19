Песков рассказал, как перенес прививку от ковида

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса, отметив, что возможные побочные эффекты от прививки не сравнимы с последствиями ковида.

"Я привился. И получил QR-код. Заветный", - сообщил он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

Отвечая на вопрос, почувствовал ли он какие-то побочные эффекты от прививки и можно ли их сравнить с симптомами ковида, представитель Кремля заметил: "Ну, конечно, не сравнить". "Но температура была, да, два дня была температура, и потом все прошло", - поделился он.

Песков болел ковидом в мае 2020 года. Осенью 2021 года он рассказал, что сделал прививку российской вакциной "Спутник Лайт".