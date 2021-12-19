МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 62% граждан РФ старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса, это хороший результат, сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".