Песков заявил, что Путина гнетет информация о показателях смертности от коронавируса в РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина гнетет информация о показателях смертности от коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале " Россия-1 ".

"Смертность - это, наверное, то, что больше всего гнетет, и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность, действительно, высокая, это трагедия, потому что, действительно, каждый день умирает уже на протяжении долгого времени - каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно", - сказал Песков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровели 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.