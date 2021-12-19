Клинические исследования российских препаратов от ковида могут начаться в ближайшее время

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские препараты от коронавируса находятся в высокой степени готовности, клинические исследования могут начаться в ближайшее время, сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Появляются новые лекарственные препараты, есть в высокой степени готовности наши отечественные препараты, которые, мы надеемся, в ближайшие буквально недели пойдут на клинические уже исследования", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".