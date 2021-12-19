Московскую усадьбу Деда Мороза отремонтировали к Новому году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ремонт в московской усадьбе Деда Мороза завершили в преддверии Нового года. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дед Мороз в этом году тоже получил подарок - к Новому году отремонтировали его московскую усадьбу. Обновили терема, интерьеры, создали новую программу. Гости увидят, как идет подготовка и отправка подарков, где живет Снегурочка и чем занимается Дед Мороз летом", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что московская усадьба Деда Мороза теперь открыта круглый год.