{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московскую усадьбу Деда Мороза отремонтировали к Новому году

Усадьба теперь будет работать круглогодично

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ремонт в московской усадьбе Деда Мороза завершили в преддверии Нового года. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дед Мороз в этом году тоже получил подарок - к Новому году отремонтировали его московскую усадьбу. Обновили терема, интерьеры, создали новую программу. Гости увидят, как идет подготовка и отправка подарков, где живет Снегурочка и чем занимается Дед Мороз летом", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что московская усадьба Деда Мороза теперь открыта круглый год.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Гинцбург: исследования вакцины для детей 6-11 лет займут около трех месяцев
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что дети заболевают коронавирусной инфекцией чуть легче взрослых
Читать полностью