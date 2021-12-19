Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии

"Центр наблюдения за охраной здоровья (специализированное агентство Ирландии по мониторингу заразных заболеваний - прим. ТАСС) был сегодня проинформирован о 5 124 подтвержденных случаях COVID-19. По состоянию на 8:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) 436 пациентов с COVID-19 госпитализированы, из них 107 - в отделения интенсивной терапии, - отмечается в заявлении ведомства. - По нашим оценкам, около 52% всех случаев [инфицирования], о которых сообщается, приходятся на штамм "омикрон".

"Для того чтобы стать доминирующим в Ирландии, штамму "омикрон" коронавируса понадобилось всего две недели, что лишь показывает, насколько высоко трансмиссивный этот вариант", - приводятся в коммюнике слова главного санитарного врача страны Тони Холохэна. "Я призываю всех, кто подходит под критерии получения бустерной дозы прививки, сделать это при первой возможности", - добавил он.

Ранее омикрон-штамм был объявлен доминирующим в Великобритании. Об этом рассказал глава Минздрава страны Саджид Джавид, пояснив, что 17 дней назад на "омикрон" приходилось лишь около 1% всех случаев заражения в стране, а сегодня этот показатель составляет примерно 60%. В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. При этом, как указал Джавид, в эту статистику попадает примерно 20-25% от реального числа заражений.