Вступил в силу запрет на посещение израильтянами ОАЭ, Франции и еще пяти стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Запрет на посещение израильтянами Ирландии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вступил в силу в 01:00 мск понедельника. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

"С полуночи с 19 на 20 декабря (01:00 мск 20 декабря) Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция и Швеция классифицированы как красные страны по угрозе распространения коронавируса", - говорится в заявлении. До этого в список Минздрава уже были внесены 50 стран Африки, а также Великобритания и Дания, а комиссия министерства рекомендовала в воскресенье кабмину с 01:00 мск 22 декабря запретить израильтянам посещать Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию, отметили в пресс-службе.

Все возвращающиеся в Израиль из обозначенных как красные стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина. Посещение стран из списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям.

Из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для иностранцев с конца ноября по 29 декабря с возможностью продления этого срока.