В Белгородской области с 21 декабря отменят QR-коды для посещения торговых центров

ТАСС, 20 декабря. Власти Белгородской области решили отменить с 21 декабря требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании при посещении торговых центров в связи с улучшением эпидемической ситуации в регионе. Об этом в понедельник сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее власти региона продлевали действие QR-кодов до 20 декабря.

"Понедельник хотел бы начать с эпидемиологической ситуации в регионе. С завтрашнего дня (21 декабря - прим. ТАСС) не будет продлеваться необходимость предъявления QR-кодов при посещении торговых центров. Масочный режим, безусловно, нужно оставлять. Ковид никуда не делся, и растет напряжение во многих странах из-за нового штамма", - написал Гладков на своей странице в Instagram.

По его словам, благодаря своевременному введению ограничительных мер в регионе в настоящее время значительно улучшилась ситуации в части снижения количества занятых ковидных коек. "У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших", - добавил он.

По информации департамента здравоохранения региона, к 17 декабря первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80% от общего числа взрослого населения региона. Сформировать коллективный иммунитет в области планируется в январе 2022 года - после того, как все привитые первым компонентом завершат иммунизацию.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 78 893 случая заражения коронавирусом, отмечен 1 671 смертельный случай. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.