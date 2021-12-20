Times: глава Минфина Британии выступил против введения в стране новых антиковидных мер

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Глава британского Минфина Риши Сунак выступил против введения новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, предложив дождаться прояснения эпидемической картины в стране. Об этом в понедельник сообщила газета The Times .

Сунак предлагает не принимать поспешных решений в связи с активным распространением омикрон-штамма SARS-CoV-2 в стране, что может обойтись экономике миллиардными потерями. Таким образом он присоединился к лагерю из по меньшей мере 10 министров, выступающих против введения антиковидных ограничений, которые ставят под сомнение точность моделирования развития эпидемической ситуации в стране.

В свою очередь старший научный советник британского правительства Патрик Валланс считает, что новые ограничения должны быть введены как можно скорее, чтобы предотвратить перегрузку Национальной службы здравоохранения (NHS).

По данным телеканала Sky News и ряда других британских СМИ, правительственные эксперты рекомендуют властям королевства как можно скорее ввести жесткие ограничительные меры, предупреждая, что уже в январе ежедневное число госпитализаций больных COVID-19 может увеличиться более чем в три раза - с нынешних 900 до 3 тыс. Крайне быстрые темпы распространения омикрон-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Для того, чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до католического Рождества (25 декабря).