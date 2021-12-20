В Москве появилось еще четыре пункта обогрева для бездомных людей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Еще четыре круглосуточных пункта обогрева для бездомных заработали в Москве. Теперь в городе функционирует 12 пунктов обогрева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы продолжаем усиливать работу с бездомными людьми на улицах города. У нас заработало еще четыре пункта, где можно не только согреться, но и выпить горячего чая, получить теплую одежду и узнать у дежурных на местах, как можно выйти из трудной ситуации при поддержке центра социальной адаптации. Новые пункты открыты круглосуточно на трех привокзальных территориях возле Савеловского, Казанского железнодорожных вокзалов и Центрального автовокзала, а также дополнительный - уже третий - пункт появился на Иловайской улице (дом 2) возле ЦСА. Места выбраны неслучайно: именно здесь чаще всего можно увидеть бездомных людей", - приводятся в сообщении слова заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксаны Шалыгиной.

Теперь в Москве работает 12 пунктов обогрева. Восемь из них расположены на привокзальных территориях, три находятся в пунктах срочной социальной помощи на Иловайской улице (дом 2) на территории Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Открыт также пункт обогрева "Ангар спасения" некоммерческой организации (НКО) "Служба помощи "Милосердие".

Для профильных некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой бездомных людей, работает горячая линия. Звонки и сообщения о помощи от НКО принимаются круглосуточно по телефону: +7 903 166-40-37.

Ранее, по данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник днем прогнозируется 7-5 градусов мороза, во вторник - 18-16 градусов мороза, в среду - 18-20 градусов мороза, в четверг - 13-18 градусов мороза, в пятницу - 10-15 градусов мороза, в субботу - 5-9 градусов мороза.