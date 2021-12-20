{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГИБДД Москвы назвала наиболее частые нарушения ПДД таксистами в 2021 году

Среди них - управление в нетрезвом виде, отсутствие документов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения таксистами в Москве в 2021 году - отсутствие прав и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"Наиболее частыми [нарушениями] стали: управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр, отсутствие у водителя права управления транспортным средством, управление автомобилем с признаками опьянения, отсутствие документов, предусмотренных ПДД, наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ГИБДД Москвы продолжит контроль за безопасным участием в дорожном движении представителей агрегаторов таксомоторных услуг.

Ранее сообщалось, что таксисты замечены в более чем 400 тыс. нарушений в Москве с начала года.

Теги
Россия
Минимум суточной смертности от ковида за 2,5 месяца зарегистрировали в ХМАО
Максимум суточной смертности от последствий коронавируса в Югре с начала пандемии - 17 человек - был зафиксирован 18 ноября
Читать полностью