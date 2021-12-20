В Москве начали автоматически продлевать на год QR-коды перенесшим ковид

МОСКВА, 20 декабря./ТАСС/. Переболевшим коронавирусом в Москве с 20 декабря начали автоматически продлевать QR-коды на год. Об этом сообщается в блоге мэра Москвы.

"Москвичам, которые получили QR-код по болезни до 20 декабря, автоматически оформят новые QR-коды в последний день срока действия текущих, выданных на шесть месяцев. Общая продолжительность QR-кодов, выданных после болезни, составит один год. Если срок действия вашего QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, вам автоматически оформят новый QR-код со сроком действия год со дня выздоровления",- говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с принятием на федеральном уровне решения об изменении сроков действия QR-кодов, с 20 декабря в Москве срок действия столичных QR-кодов, которые выдаются переболевшим гражданам, продлевается с шести до 12 месяцев. Также срок действия QR-кодов, которые были оформленны на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней по причине ожидающегося распространение омикрон-штамма. QR-коды после вакцинации, как и ранее, будут действитвовать в течение одного года.