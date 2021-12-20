Более 620 мест для развивающих занятий создадут в хабаровских учреждениях образования

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае создадут более 620 мест для дополнительных занятий в учреждениях сферы образования по нацпроекту в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра образования и науки региона Юлия Зотова.

"В образовательных организациях Хабаровска, Амурского, Комсомольского, Солнечного, Николаевского и имени Лазо районов в 2022 году будет открыто 621 место для реализации дополнительных общеразвивающих программ", - сказала Зотова. Появятся новые места для занятий социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной, технической, естественно-научной направленностей.

Эта работа будет вестись по проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Помимо этого, по словам Зотовой, по этому проекту в 2022 году будет отремонтировано не менее четырех спортзалов, в четыре школы планируется поставка спортивного оборудования и инвентаря. В этом году, чтобы улучшить условия занятия физической культурой на селе, отремонтировали спортзалы в шести школах Николаевского, Комсомольского, Солнечного, Верхнебуреинского и имени Лазо районов, новое спортивное оборудование поставили в два школьных спортклуба Ульчского района.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.