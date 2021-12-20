В Железноводске в местах массового скопления людей запретят ездить на электросамокатах

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Железноводска Ставропольского края приняли решение запретить передвигаться на самокатах в местах массового скопления людей с начала курортного сезона 2022 года. Это сделано для удобства и безопасности отдыхающих, сообщил ТАСС в понедельник глава города Евгений Бакулин.

"В Железноводске на электросамокатах запретят кататься в местах массового скопления людей. Электротранспорт будет определять геопозицию и в случае въезда в "зону запрета" автоматически перестанет движение", - сказал Бакулин.

По его словам, в такие зоны попадут некоторые части Курортного парка и озеро "30’Ка". Данный запрет начнет действовать с начала курортного сезона, который стартует в регионе с середины апреля 2022 года.

"Важно, чтобы размещение в городе электросамокатов было не только удобным для тех, кто ими пользуется, но и не создавало неудобств отдыхающим и жителям курорта, а самое главное, электросамокаты должны быть безопасны для пешеходов", - рассказал глава Железноводска.

Ранее в Железноводске самокаты оснастили датчиками, которые не позволяют превысить скорость более чем на 15 км/ ч.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.