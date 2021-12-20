В Варшаве заявили, что в Польше никто не поверил в рассказы бежавшего в Белоруссию солдата

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Истории об убийствах польскими силовиками волонтеров на польско-белорусской границе, которые рассказывает сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши, неправдоподобны. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио замглавы МВД республики Мачей Вонсик.

По его словам, то, о чем рассказал солдат белорусскому телевидению, в Польше не могло произойти. "Он говорит о том, что погранохрана или Войско Польское убивают волонтеров, что он видел два таких случая. Но ни одна гуманитарная организация не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам", - отметил представитель ведомства. "Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил", - утверждает он.

Бежавший солдат

В пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.

В общении с белорусскими СМИ сбежавший солдат выступил с критикой польских властей. В частности, он заявил телеканалу "Беларусь-1" о том, что в его присутствии военные убили на границе двух волонтеров.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позже оперативный командующий видами польских ВС, генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться того, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес ответственность за дезертирство. Польская прокуратура уже возбудила в отношении военнослужащего уголовное дело.

Ситуация на границе

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.

Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.