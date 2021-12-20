Пиотровский стал одним из лауреатов Демидовской премии 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Лауреатами одной из самых престижных российских наград для ученых - Демидовской премии - за 2021 год стали четыре человека, в том числе генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник сообщил председатель попечительского совета научного Демидовского фонда, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Месяц.

"Утвердить лауреатов Демидовской премии 2021 года. Академик РАН Илькаев Радий Иванович - за выдающийся вклад в развитие ядерной физики, город Саров Нижегородской области. Академик РАН Молин Юрий Николаевич (Новосибирск) и академик РАН Бучаченко Анатолий Леонидович (Черноголовка) - за выдающийся вклад в создание и развитие спиновой химии. Академик РАН Пиотровский Михаил Борисович - за выдающийся вклад в развитие мировой науки в области востоковедения и сохранение мирового научного наследия", - сказал Месяц.

Демидовская премия учреждена в 1831 году уральским промышленником Павлом Демидовым. Присуждалась ежегодно до 1866 года 17 апреля, в день рождения императора Александра II, и считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.

Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма в 1 млн рублей (ежегодно корректируется). В разные годы лауреатами Демидовской премии были: Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лавёров, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов и другие выдающиеся ученые.