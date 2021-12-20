Снегопад не повлиял на график движения поездов по МЦК и МЦД

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на железной дороге в Мосузле, в том числе по МЦК и МЦД, осуществляется в штатном режиме. Снегопад не повлиял на график перевозок пассажиров, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. В ликвидации последствий снегопада, накрывшего столичный регион, за прошедшие сутки было задействовано 40 единиц спецтехники и свыше 100 железнодорожников. В настоящее время продолжаются непрерывные работы по уборке снега. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. По мере усиления снегопада будут привлекаться дополнительные силы. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.