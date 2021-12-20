В стратегию цифровой трансформации Дагестана вошли проекты из семи отраслей

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Региональная стратегия цифровой трансформации разработана в Дагестане, в нее вошли проектов в семи отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления, сообщил врио первого заместителя председателя правительства РД Батыр Эмеев в ходе шестого интернет-форума "РИФ. Кавказ", который открылся в Махачкале.

"В текущем году по поручению президента во всех регионах были сформированы стратегии цифровой трансформации. В Дагестане в стратегию вошли семь отраслей: здравоохранение, социальная отрасль, транспорт, промышленность, городское управление. Стратегия, в первую очередь, направлена на достижение показателей цифровой трансформации, - сказал Эмеев.

По словам врио министра цифрового развития Республики Дагестан Тамерлана Буганова, в общей сложности в стратегию вошли 49 проектов. Область образования и науки - 21 проект, здравоохранение - восемь проектов, развитие городской среды - четыре проекта, транспорт и логистика - один проект, государственное управление - семь проектов, социальная сфера - семь проектов, промышленность - один проект", - пояснил Буганов.

Он отметил, что в ходе реализации стратегии цифровой трансформации в регионе будут внедрены такие технологии, как телемедицина, интерактивный портал органов социальной защиты населения республики, искусственный интеллект, интернет вещей, персональные медицинские помощники на базе государственной информационной системы и так далее. В частности, планируется перевести в электронный вид массовые государственные и социально значимые услуги, провести цифровую трансформацию процессов контрольно-надзорной деятельности, повысить доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах с расширением применения телемедицинских технологий

"Это, в частности, использование аппаратов электрокардиографии с телеметрией для осуществления дистанционных консультаций с участием медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, региональных и федеральных специалистов, использование технологий искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений, результатов исследований и создания систем поддержки принятия врачебных решений", - добавил Буганов.

Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы затрагивают такие направления, как здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера. Разработать эти стратегии около года назад поручал глава государства. Цель стратегий цифровой трансформации - масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления.