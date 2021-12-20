В Волгограде надеются, что поезд с Дедом Морозом привезет им новогоднюю погоду

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза, который 5 декабря выехал из Великого Устюга, прибыл в понедельник в Волгоград. Волгоградцы ждут, что с приездом сказочного героя в город прибудет и новогодняя погода, сообщил на торжественной встрече передвижной резиденции замглавы Волгограда Андрей Лях.

Поезд Деда Мороза прибыл утром на железнодорожный вокзал Волгограда, где его встречали дети и их родители.

"Мы благодарны вам, дедушка, что вы к нам приехали, и надеемся, что вы нам не только привезли предновогоднее настроение, но и настоящую новогоднюю погоду", - поприветствовал Деда Мороза Андрей Лях.

Дед Мороз вместе со Снегурочкой и своими помощниками на перроне поздравил встречающих поезд с наступающим Новым Годом, научил детей и их родителей загадывать желания и расспросил их об истории города Волгограда.

"Каждый год встречаю я ребятишек со всего света. Я решил отправиться в необыкновенное путешествие, мои друзья - железнодорожники - снарядили мне поезд, чтобы я в каждый город успел и сказкой своей поделился. Вот и к вам приехал", - обратился к встречающим Дед Мороз.

По словам заместителя начальника Приволжской железной дороги Виталия Латыпова, поезд Деда Мороза уже побывал в 15 городах, в Волгоград он направился из Саратова. Далее передвижная резиденция последует в Астрахань.

О проекте

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января. Поезд преодолеет более 12,5 тыс. км по железной дороге и побывает в 36 городах.