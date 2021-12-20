В Калмыкии суд обязал компанию оснастить ЛЭП в заказниках устройствами для защиты птиц

ЭЛИСТА, 20 декабря. /ТАСС/. Элистинский городской суд Калмыкии признал требования прокуратуры республики об оборудовании устройствами для защиты птиц линий электропередачи на территории государственных природных заказников "Сарпинский", "Харбинский" обоснованными, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура республики провела проверку исполнения природоохранного законодательства. В суд было направлено исковое заявление к эксплуатирующей организации об обязании устранить нарушение законодательства о животном мире и установить птицезащитные устройства на всех линиях электропередачи, расположенных в пределах территории заказников. Решением суда требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.

Суд обязал компанию обеспечить ЛЭП на территории заказников спецустройствами в кратчайшие сроки - в течение одного года. Решение суда в законную силу не вступило, уточнили ТАСС в пресс-службе. Сотрудники ведомства проверили все ЛЭП, расположенные на территории государственных природных заказников федерального значения "Сарпинский", "Харбинский" в границах Яшкульского, Кетченеровского и Юстинского районов Калмыкии. Установлено, что устройствами для защиты птиц частично оборудованы лишь четыре линии электропередачи.

Как ранее сообщал ТАСС директор природного биосферного заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев, ущерб, причиненный экосистеме федеральных заказников на территории Калмыкии от гибели хищных птиц на не защищенных спецустройствами ЛЭП, по подсчетам ученых, превысил 5 млн рублей. В этом году заповедник получил грант фонда Руффорда, который позволил сотрудникам провести работу по защите краснокнижных пернатых, являющихся одним из символов дикой природы республики, - степных орлов. В рамках проекта "Изучение и сохранение степного орла (Aquila nipalensis) в Калмыкии" была проведена инвентаризация опасных для птиц ЛЭП в федеральных заказниках "Сарпинский", "Харбинский" и их окрестностях.

Установлено, что наиболее массово гибнут черные коршуны и обыкновенная пустельга, из редких краснокнижных птиц - степные орлы. Степной орел в России - самый редкий из орлов, по данным ученых, в Калмыкии обитает четвертая часть всей российской гнездовой популяции. Среди погибших птиц есть и курганники, черные грифы, орлы-могильники, сапсаны. По словам Убушаева, массовая гибель от электропоражения на ЛЭП - одна из основных причин сокращения численности редких видов хищных птиц в степном регионе, в полупустынях и сухих степях которого опоры ЛЭП являются единственными местами, где пернатые могут выследить свою добычу или отдохнуть.