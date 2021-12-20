Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России в ночь на 21 декабря

ТАСС, 20 декабря. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в среднем на 7-10 градусов на ночь на 21 декабря на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской областях, где ожидается до минус 16-21 градусов. В последующие сутки местами в Костромской, Тверской, Ярославской и других регионах возможно похолодание до минус 25-30 градусов в ночные часы, сообщили ТАСС в местных центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик ЦГМС по Смоленской области, в регионе, где днем в понедельник температура воздуха составила около минус 6 градусов, в ночь на 21 декабря похолодает до минус 14-19 градусов. "Температура по области ночью - от минус 14 до минус 19 градусов, днем - от минус 11 до минус 16 градусов. 22 декабря будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью - минус 15-20 градусов, днем - минус 10-15 градусов. 23 декабря - от минус 13-18 градусов ночью, местами при прояснении до минус 23 градусов, а днем - минус 9-14 градусов", - сказал дежурный синоптик.

Аналогичные погодные условия в ночь на 21 декабря ожидаются в Ивановской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. Во Владимирской, Костромской и Ярославской областях возможно похолодание до минус 21-22 градусов. При этом в ночные часы 22 и 23 декабря во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях прогнозируется до минус 25-30 градусов. "22 декабря будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 3 - 8 м/с, температура воздуха ночью - минус 24-29 градусов, днем - минус 22-27 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областях днем в понедельник столбики термометров показали около минус 2-4 градусов, но в ночь на вторник похолодает до минус 11-16 градусов. "С 21 декабря мы ожидаем в районе 8-13 градусов мороза днем и ночью, а 22 декабря ночью уже будет минус 14-19 градусов, днем - 11-16 градусов мороза. И 24 декабря тоже будет до 21 мороза ночью и до 16 градусов мороза днем", - рассказала дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская, добавив, что после 24 декабря температура воздуха будет постепенно повышаться местами даже до плюсовых значений, возможны сильные снегопады.