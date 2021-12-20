Эксперты рассказали о самых популярных фейках, связанных с пандемией

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самые живучие фейки, которые распространяли в России в период пандемии СOVID-19, связаны с вакцинацией, второе место занимают псевдомедицинские советы. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конфернции в ТАСС заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никита Петров.

"Самые живучие фейки связаны с вакцинацией, для всех остальных (фейковых сюжетов, связанных с пандемией - прим. ТАСС) есть резкие взлеты и падения. Популярность слухов о вреде прививок, а это глобальный вызов, связана с тем, что они упали на хорошо разработанную почву - движение антипрививочников [давно] существует", - сказал Петров, рассказывая о результатах совместного исследования РАНХиГС, научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" и сервиса вопросов и ответов "Яндекс.Кью" репостов в соцсетях и поисковых запросов пользователей "Яндекса".

Ученые исследовали информацию в социальных медиа, которые находятся в открытом доступе, и выделили около 250 основных сюжетов фейков, связанных с пандемией. Затем были проанализировано более 6 млн найденных по ключевым словам репостов, запросы на данную тему в "Яндексе".

"Среди 6 млн репостов самыми популярными являются антивакционные слухи. Вторым по популярности - псевдомедицинские советы. Сначала появляются фейки, а потом запросы на них. Это фактор устойчивости фейков", - отметил ученый. Проверочные запросы, выяснили ученые, касаются наиболее насущных тем, которые связаны с телом человека. "Чаще проверяются фейки, которые ведут к риску для здоровья, а в "общей конспирологии" люди не сомневаются", - сказал Петров.

Он напомнил об инфодемии - массовом распространении псевдомедицинских советов, фейковых новостей, поддельных документов, которые касаются СOVID-19. "Слухи, фейки, псевдомедицинские советы поддерживают людей в их заблуждениях. В результате люди могут не соблюдать карантинные меры и отказываться прививаться, что мы наблюдаем", - сказал ученый.

Представитель РАНХиГС сообщил, что "Яндекс.Кью" и Альянс русскоязычных фактчекеров создали такую страничку с информацией, разоблачающей фейки о пандемии СOVID-19. "И когда пользователь в "Яндексе" будет набирать информацию про тот или иной фейк, который мы считаем наиболее опасным, технически он должен сразу попадать на разбор этого текста, что может заставить человека не переходить к действиям (покупать QR-код и т. д.), но детально посмотреть, что представляет собой тот или иной фейк. И может быть после этого станет чуть попроще, напряжение снизится", - сказал Петров.