Компания "ПГК" вложила в модернизацию станции в Омске и снижение выбросов 308 млн рублей

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Первая грузовая компания (ПГК) направила 308 млн рублей на реконструкцию промывочно-пропарочной станции на крупнейшей на Западно-Сибирской железной дороге наливной станции, обслуживающей северо-западный нефтехимический промышленный узел Омска, сообщила пресс-служба компании. Это позволило снизить выбросы в атмосферу города, жители которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину на загрязнение воздуха.

14 декабря на совещании Путина с членами правительства вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились примерно на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.

"Первая грузовая компания (ПГК) в рамках второго этапа масштабной реконструкции промывочно-пропарочной станции (ППС) Комбинатская в Омске оборудовала эстакады подготовки цистерн под налив системой фильтрации воздуха, которая позволит контролировать воздействие на окружающую среду. Теперь испарения из цистерн сразу попадают в герметичную систему фильтрации. Установка помогает снизить объем выбросов в атмосферный воздух и контролировать эти показатели. <…> Объем инвестиций ПГК в модернизацию ППС в 2021 составил более 308 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам директора Новосибирского филиала компании Евгения Долженко, второй этап модернизации будет завершен в 2022 году. "По итогам модернизации предприятие сократит объем выбросов в атмосферу не менее чем на 20%, - цитирует пресс-служба Долженко. - Один из [наших] главных приоритетов - экологическое благополучие региона, поэтому нам важно внедрять на площадке технологии, отвечающие современным экологическим и технологическим требованиям".

В компании отметили, что модернизация станции проводится с 2020 года по федеральной программе "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Уже в первый год были ликвидированы два источника выбросов, автоматизированы процессы пропарки, мойки, сушки и дегазации вагонов, улучшена технология слива остатков нефтепродуктов из цистерн. Объем инвестиций в первый этап составил более 72 млн рублей.

Промывочно-пропарочная станция Комбинатская - крупнейшее специализированное подразделение в Западной Сибири, которое подготавливает железнодорожные цистерны под налив нефти и нефтепродуктов. Железнодорожная станция Комбинатская обслуживает нефтехимический комплекс Омска, ключевым предприятием которого является Омский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти".

Об экологии Омска

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

В ходе визита в Омске в конце августа Абрамченко отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.