Организацию питания проверят во всех школах Тувы после массового отравления

ТАСС, 20 декабря. Школы Тувы до конца недели проверят на предмет организации питания учащихся. Об этом сообщил в понедельник и.о. министра образования республики Алексей Храмцов на аппаратном совещании в региональном правительстве.

В начале минувшей недели медики госпитализировали 116 детей с признаками пищевого отравления из школы-интерната "Тувинский кадетский корпус". Заболел один воспитатель. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

"У нас сегодня организована проверка по всем школам республики. Мы до конца недели закончим ее по всем школам", - сказал Храмцов.

По его словам, каждую школу проверят с учетом уже выявленных нарушений в кадетском корпусе. Также будут подготовлены предложения по организации школьного питания.

В кадетском корпусе установлен вероятный источник инфекции - персонал пищеблока кадетского корпуса. По результатам лабораторных исследований, стафилококк обнаружен и у работников пищеблока и у детей, а также в капустном салате с яблоками. По данным Минздрава, 57 заболевших готовятся к выписке.