ФРГ не рассматривает использование российских препаратов для ревакцинации от коронавируса

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия не рассматривает возможность использования в рамках бустерной кампании вакцин от ковида российского производства или российских исследований на эту тему. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине представитель Минздрава ФРГ Тило Кауц.

"На вторую часть вашего вопроса я могу ответить отрицательно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По закону в Германии могут использоваться лишь те вакцины, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы в EMA.