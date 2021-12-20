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Пандемия COVID-19
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Минздрав разрешил "Генериуму" провести исследования вакцины от COVID-19 в форме спрея

Испытания пройдут с 20 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года среди 1 320 пациентов в 13 медицинских организациях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" провести клинические исследования вакцины от коронавируса в форме спрея, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

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"Двойное слепое рандомизированное клиническое исследование по изучению безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-ковид-вак" у здоровых добровольцев", - говорится в протоколе.

Согласно данным реестра, исследования комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавируса в форме назального спрея будет проводить "Генериум" совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Испытания пройдут с 20 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года среди 1 320 пациентов в 13 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Саранске, Ярославле, Смоленске и Воронеже.

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