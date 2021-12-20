Вводить новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется

"Пока того, что мы запланировали, что введено на сегодняшний [день], <…> - дополнительных ограничений пока мы не планируем, все будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться. Пандемия [коронавируса], вы видите, что она такая, достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Экономика Москвы

Как сообщил Сергей Собянин, экономика Москвы в текущем году по сравнению с 2020 годом, когда возник связанный с пандемией кризис, улучшила свои показатели по большинству направлений.

"Если 2020 год был для экономики достаточно сложным, вы видели падение секторальное во многих отраслях, падение доходов бюджета, то 2021 год уже разительно отличается от 2020 года. По большинству показателей экономика улучшила свои показатели. Это и инвестиции, и строительство, и промышленность, и даже торговля - все эти показатели основные, они перекрыли показатели не только такого тяжелого ковидного 2020 года, но и 2019 года", - сказал мэр.

Собянин отметил, что город продолжает развиваться, это происходит довольно активно. "Это видно не только по статистике. Это видно и по тому, как ведутся городские проекты. Это и строительство жилья, это реновация, это строительство метрополитена, транспортных систем, объектов здравоохранения и так далее. Все городские программы, несмотря на пандемию, несмотря на проблемы, работают в том плане, как мы их изначально задумывали. И экономика работает", - уточнил он.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил в интервью ТАСС, что, несмотря на пандемию, в столице нет задержек ни по одному инвестиционному проекту. Более того, власти города в течение года с учетом благоприятной финансовой ситуации приняли решение о приближении сроков завершения работ по целому ряду крупных проектов развития транспортной инфраструктуры и максимально ускоряют стройку.

Поддельные сертификаты

Около 80 уголовных дел по факту использования поддельных сертификатов переболевших и привившихся от ковида возбуждено в Москве с начала пандемии, сообщил мэр столицы.

"Проблемы (с поддельными сертификатами - прим. ТАСС), конечно, есть, но они не глобальны. За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам. На фоне того, что у нас сегодня порядка 7 млн человек имеют QR-коды в Москве, то это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет. <...> С учетом того, что правительство сегодня принимает решение о том, чтобы продлить QR-коды тем, кто переболел, до года, то мне кажется, такой проблемы для москвичей вообще не будет", - сказал Собянин.

По его словам, несмотря на то, что пандемия продолжается, город живет полноценной жизнью и адаптируется к сложным условиям. Это благодаря работе городских служб, ответственному поведению москвичей, достойному ведению бизнеса. Там, где это соприкасается с людьми: это общепит, услуги, культура, торговля. Все стараются соблюдать те требования, которые есть, и выполнять те минимальные ограничения, которые вводятся в городе.

"И это все вместе дает возможность нам нормально жить и работать без каких-то огромных, продолжительных локдаунов, которые мы наблюдаем в других странах", - подчеркнул мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 005 710 случаев заражения, из них 2 630 за последние сутки. Выздоровели 1 836 874 человека, умерли 35 964. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 147 395 человек, коллективный иммунитет составляет 72,2%.