Эксперт: институты гражданского общества должны привлекаться к решению вопросов культуры

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новая версия "Основ государственной культурной политики" в России должна предусматривать возможность участия институтов гражданского общества в принятии решений по вопросам культуры. Об этом заявил в понедельник директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Владимир Аристархов.

"Считаем, что это необходимо, [должно] быть в [новой] редакции - привлечение к управлению культурой институтов гражданского общества. <…> Это [понятие] шире, чем только творческие союзы. Мы считаем целесообразным привлекать к этой работе и систему общественных палат, и профсоюзы, и традиционные конфессии, и другие организации, выражающие мнение не только творческой интеллигенции, но широких масс общества", - сказал он в ходе слушаний по обсуждению проекта корректировок "Основ государственной культурной политики", подготовленных Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Лихачева.

Аристархов отметил, что в "Основы государственной культурной политики" также добавлен пункт о необходимости противостояния "именно деструктивным противодействиям извне, не любым".

По словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирины Великановой, четверть регионов РФ не имеет замечаний к корректировке "Основ государственной культурной политики". "Мы направили эти поправки в общественные палаты регионов с тем, чтобы они также высказали свое мнение - 25 регионов ответили, что замечаний к проекту не имеют", - пояснила она.

Основы государственной культурной политики были утверждены указом президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал проект обновленных "Основ государственной культурной политики России".