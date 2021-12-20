Фабрика "Хохломская роспись" создала серию изделий к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Фабрика "Хохломская роспись" в 2021 году создала серию высокохудожественных изделий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минпромторга РФ, где представлена серия изделий.

"Среди изделий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода: красочные миниатюрные копии известных архитектурных шедевров России, оригинальные шахматы, настольные часы, расписные короны, предметы мебели и интерьера. Наряду с традиционными изделиями хохломской росписи можно найти и абсолютно новые для предприятия дизайнерские находки", - сказано в сообщении.

Так, например, фабрика представила корону с хохломской росписью, выполненную для конкурса "Миссис Россия 2018", она инкрустирована жемчугом и кристаллами Swarovski. По словам главного художника предприятия Елены Галкиной, коллектив фабрики смог в полной мере показать свое мастерство.

Среди работ также представлены большой глобус, письменный набор с часами, столовые наборы, изготовленные в традиционной хохломской технологии золочения. Они вырезаны из цельного дерева вручную. На каждом предмете имеется подпись автора. Среди работ также большое количество резных композиций, таких как "Элегия", "Цапля", "Лесная сказка".

Серия изделий представлена на сайте Минпромторга РФ.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.