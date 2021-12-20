В муниципалитете Свердловской области каникулы для школьников начнутся на неделю раньше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Верхнесалдинского городского округа (Свердловская область) приняли решение начать зимние каникулы в школах на неделю раньше. Об этом сообщается в официальной группе муниципалитета во "ВКонтакте" со ссылкой на управление образования.

"Зимние каникулы в школах Верхней Салды начнутся на неделю раньше, сообщает управление образования. 25 декабря станет последним учебным днем во II четверти. А для отличников и хорошистов четверть завершится еще раньше - 23 декабря", - говорится в сообщении.

Как уточнили власти муниципалитета, детские сады будут принимать детей до 30 декабря включительно.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге заявил, что не исключает возможности продления зимних каникул в школах из-за распространения ОРВИ и ковида в регионе.