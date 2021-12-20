Дума 21 декабря рассмотрит в приоритетном порядке законопроекты о защите животных

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в приоритетном порядке два законопроекта, направленных на дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения. Такое решение в понедельник принял Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина, сообщили в думской пресс-службе.

"Учитывая обращения гражданского общества, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть эти законопроекты в числе приоритетных на ближайшем пленарном заседании, во вторник. Совет поддержал", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Речь идет о двух законопроектах, рассматриваемых в первом чтении, один из которых направлен на установление требований к местам продажи животных, а второй - на введение административных штрафов за жестокое обращение с питомцами. "В первом законопроекте речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях - голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных", - сообщил журналистам Володин.

Он напомнил, что второй законопроект вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). "Поправками в КоАП вводится административная ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона об ответственном обращении с животными. В частности, предлагается штрафовать за выброшенных на улицу домашних питомцев. Санкции будут и за ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что принятие обоих законопроектов "создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения".