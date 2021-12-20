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Дума 21 декабря рассмотрит в I чтении поправки в УК о наказании за злостное нарушение ПДД

Уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения, если водитель ранее дважды подвергался наказанию за аналогичные правонарушения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения. Об этом в понедельник по итогам заседания Совета Думы сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Завтра в первом чтении несколько важных законопроектов. В том числе вопрос введения уголовной ответственности для автолихачей", - сказал он.

17 декабря группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения. Согласно пояснительной записке, уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

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