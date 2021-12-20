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Госдума 21 декабря рассмотрит во II чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты намерены рассмотреть законопроект во всех трех чтениях до конца осенней сессии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом сообщил по итогам Совета Думы в понедельник первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Множество завтра законопроектов во втором чтении, в том числе долгожданный для автолюбителей законопроект об отмене обязательности техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физлицам", - сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что депутаты намерены рассмотреть законопроект во всех трех чтениях до конца осенней сессии с тем, чтобы эта норма заработала в 2022 году.

В первом чтении Госдума приняла законопроект в ноябре. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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