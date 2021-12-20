Число пациентов с ковидом в курганских больницах снизилось почти в пять раз за два месяца

ТАСС, 20 декабря. Число пациентов, госпитализированных в медучреждения Курганской области с коронавирусом, снизилось с октября почти в пять раз - с 2,5 тыс. до почти 500-600. Это значительно разгрузило систему здравоохранения региона, сообщил ТАСС в понедельник губернатор области Вадим Шумков.

"С 2,5 тыс. [занятых пациентами с коронавирусом] коек в октябре мы сейчас вернулись снова на значение 500-600, что для нас очень хорошо с точки зрения разгрузки медицинской системы. Не секрет, что 2 тыс. коек - это было запредельное значение для Курганской области с учетом того, что здесь [ранее] порушили многие инфекционные отделения и больницы. На сегодня заболевших выявляется все меньше и меньше", - сказал он, уточнив, что тяжесть течения болезни также снижается.

В правительстве региона добавили, что сейчас коечный фонд сокращен до 720 мест (максимум было развернуто до 3 тыс. коек), возобновлена плановая деятельность госпиталя ветеранов войн, шести центральных районных больниц - в Петухово, Шумихе, Сафакулево, Звериноголовском, Варгашах, Белозерском. Число пациентов с тяжелой формой в стационарах в Курганской области за последние два месяца не увеличилось.

Глава региона связывает улучшение эпидемиологической обстановки на территории области в том числе с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу - доля взрослых граждан, привитых от ковида, а также переболевших им не более полугода назад, достигло в регионе чуть более 78%. "За оставшиеся [до конца года] две недели, я полагаю, мы получим 80% коллективного иммунитета", - добавил он.

Шумков отметил, что власти уже ввели ряд послаблений ограничительных мер, введенных из-за ситуации с пандемией. "Борясь с коронавирусом, важно не задушить экономику, это налоговые отчисления в бюджет, в том числе, на которые мы потом должны лечить коронавирус", - пояснил он.

В то же время Шумков подчеркнул, что в регионе должны быть готовы в любой момент за пару дней увеличить количество койко-мест для больных с ковидом при изменении ситуации.

О ситуации в регионе

В Курганской области вакцинировались от ковида более 424 тыс. человек, или 82,6% от плана в 80%. Охват вакцинацией взрослого населения региона составляет 76,2%. Всего с коронавирусом на лечении находятся 2,1 тыс. человек, из них в стационарах - 538, на ИВЛ - три человека.

Ранее оперштаб Курганской области разрешил возобновить работу организаций в сфере общественного питания после 23:00, приостановленную в октябре из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, было принято решение разрешить проведение новогодних праздничных мероприятий в школах и детсадах при условии участия в утреннике не более одной группы, класса за один раз, а также проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников до 500. Кроме того, власти отменили требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании для посещения торговых центров с 18 декабря до 15 января. При этом требования по предъявлению QR-кода в организациях общественного питания и сферы оказания услуг продолжат действовать.