Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы новому главе ФСИН

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы назначенному в конце ноября новому главе Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 25 ноября своим указом освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН и назначил руководителем ведомства Аркадия Гостева, который ранее был заместителем министра внутренних дел РФ в звании генерал-полковника полиции.