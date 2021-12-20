{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссия разрешила применение вакцины Novavax в ЕС

Эта американская вакцина от коронавируса предназначена для людей в возрасте от 18 лет

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разрешила применение вакцины американской компании Novavax на территории ЕС. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы разрешили вакцину Novavax. Теперь с пятью утвержденными вакцинами у ЕС есть широкий набор вакцин, использующих как новые технологии, так и классический подход", - заявила она.

В понедельник Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет. После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности.

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
Всероссийская перепись населения
Первый этап переписи населения завершился в труднодоступных районах России
Чтобы попасть в населенные пункты в Ямало-Ненецком автономном округе переписчики использовали снегоходы, а в Ханты-Мансийском АО - вертолеты и автотранспортные средства повышенной проходимости
Читать полностью