Еврокомиссия разрешила применение вакцины Novavax в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разрешила применение вакцины американской компании Novavax на территории ЕС. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы разрешили вакцину Novavax. Теперь с пятью утвержденными вакцинами у ЕС есть широкий набор вакцин, использующих как новые технологии, так и классический подход", - заявила она.

В понедельник Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет. После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности.

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы.