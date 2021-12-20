Гирлянды новогодней ели зажгли на Дворцовой площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Гирлянды зажгли на новогодней ели на Дворцовой площади Петербурга, завершив таким образом украшение города к празднику. Об этом ТАСС сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

"Гирлянды зажглись. Елку украшают около 300 игрушек, всего гирлянд около 5 тыс. м, также около 300 м флажков в ретро-стилистике. Все игрушки, развешенные на елке, сохранились с прошлого года в отличном состоянии, поэтому мы решили использовать их вновь", - рассказал ТАСС Чистяков.

Возле ели на Дворцовой площади открылась "Новогодняя почта". Теперь каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным и близким в любую точку страны, почта будет работать ежедневно до 31 декабря с 17:00 до 20:00 мск. Кроме того, более чем по 80 адресам в разных районах Петербурга с понедельника начали работу новогодние базары.

Главную улицу города - Невский проспект в этом году украсили в имперском стиле в честь 350-летия Петра Первого, которое будет праздноваться в следующем году. По мнению Чистякова, такой стиль дизайн-проекта украшения проспекта позволил "сохранить дух петровских времен".

Невский проспект от площади Восстания до Дворцовой площади оформлен двумя видами световых композиций, ассоциирующихся с цветком и крылом ангела: на опорах освещения (их всего здесь 76 штук) и на тросовых конструкциях (16 штук) с динамическими эффектами и декоративными элементами, стилизованными под корону Российской империи (5 штук).

Всего в Петербурге в этом году установлено более 3,8 тыс. элементов праздничного оформления: световых конструкций и композиций, гирлянд, панно, декоративных элементов, программа централизованного оформления города к Новому году включила в себя 190 адресов во всех 18 районах города.

О Петре I и Новом годе

Указ о праздновании Нового года 1 января издал именно Петр I (30 декабря 1699 года), рассказала ТАСС главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова. До этого новый год начинался с 1 сентября. Согласно указу, на воротах вешали ветки, ставили деревья - можжевельник, сосну или ель.

"Отец Петра - Алексей Михайлович очень любил охоту, а сам Петр - нет. Но Петр любил пальбу, стрельбу, огонь, и все праздники, включая встречу Нового года, сопровождались фейерверками, пальбой из пушек и оружий, - продолжила она. - Жителям, которые в основном выполняли работы по убранству своих домов, было приказано набивать и поджигать бочки. То есть огонь, ракеты, фейерверк, пальба и ветки - при Петре было все так".