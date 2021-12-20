Эксперт: отмену закона о принудительном переименовании УПЦ нужно вынести на референдум

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Вопрос об отмене закона о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с Русской православной церковью) должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Такое мнение высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник во время международного круглого стола "Три года попыток принудительного переименования Украинской православной церкви: последствия, оценки, комментарии", который состоялся в понедельник в Киево-Печерской лавре.

"Пора вынести вопрос об отмене закона о принудительном переименовании УПЦ на всеукраинский референдум. В условиях давления церковь вела себя мягко. Теперь подход следует изменить. И сделать это следует по инициированию УПЦ всеукраинского референдума по отмене этого закона", - сказал Бортник. Политолог уверен, что миллионы граждан Украины поддержат такое решение.

В свою очередь, как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий предположил, что закон о переименовании направлен "на полную ликвидацию Украинской православной церкви". Он напомнил, что УПЦ с 1990 года является полностью независимой административно от Русской православной церкви и, "несмотря на все предыдущие притеснения, церковь не только выстояла, но продолжает оставаться самой большой церковью Украины". Священнослужитель выразил надежду, что в стране "наконец-то начнется диалог с властью, чтобы воцарился мир, чтобы соблюдалась Конституция Украины и всем нам обеспечивались равные права на свободное вероисповедание".

Выступая на круглом столе, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Качура высказал мнение, что "принятие так называемого закона о принудительном переименовании было пиар-акцией предыдущей власти". По его словам, некоторые депутаты даже не поняли, за что они голосовали, а некоторым народным избранникам до сих пор стыдно, поскольку они поддержали антиконституционный закон в угоду своему лидеру Петру Порошенко, который тогда был президентом Украины. Качура отметил, что вопрос с этим законом должен решаться в Конституционном суде.

Манипулятивный закон

Верховная рада в 2018 году по инициативе Порошенко приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в своем наименовании содержать название этого центра. В УПЦ тогда заявили, что закон манипулятивный, пропагандистский и что он направлен против крупнейшей конфессии Украины. "Мы сейчас видим, что нашу церковь называют Российской православной церковью на Украине. Это абсолютно выдуманная конструкция, потому что ни в каких канонических и юридических документах Украины и России нет такого словосочетания. Мы Украинская православная церковь, а ее верующие - граждане Украины, и, соответственно, мы будем до конца защищать нашу церковь и имя нашей церкви", - сказал в понедельник на форуме заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

При этом глава синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов напомнил, что в законе о переименовании отсутствует упоминание об Украинской православной церкви, а соответствующая религиоведческая экспертиза, призванная определить, на кого распространяется этот закон, не введена в правовое поле до сих пор. "А потому говорить, что этот закон распространяется на УПЦ, неправильно и незаконно", - считает Бахов.

Министерство культуры Украины после принятия закона обязало ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила приказ ведомства и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Верховный суд оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций.

В этом году прихожане УПЦ передали петицию с более чем миллионом подписей в офис президента Владимира Зеленского с просьбой отменить дискриминационный закон. В офисе президента ответили, что этот вопрос не в компетенции главы государства и что обращение передадут в правительство.