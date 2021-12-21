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В аэропорту Анадыря задержали шесть рейсов из-за непогоды

На полуострове метель и ветер с порывами до 43 м/с

ТАСС, 21 декабря. Вылет шести самолетов из аэропорта им. Ю.С.Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

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Вторые сутки задерживаются два рейса в Петропавловск-Камчатский, по одному в Залив Креста, Марково, Лаврентия, Провидения.

С понедельника Чукотка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель, ветер с порывами до 43 м/с, были отменены занятия в школах. Штормовое предупреждение было объявлено в восточных районах округа. В настоящий момент в Анадыре ясно, скорость ветра - около 3 м/ с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

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РоссияЧукотский автономный округ
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