Более 65 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 65,03 млн россиян, или 44,5% от численности населения России, сделали в этом сезоне прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 17 декабря текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 65,03 млн человек, что составляет 44,5% от численности населения страны", - говорится в публикации.

В целом на прошедшей неделе на территории страны заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась на уровне недели 6-12 декабря, указывается в сообщении. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 субъектах России, преимущественно среди взрослых. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов несколько увеличилась.