В Якутии запустят первую арктическую стартап-экспедицию международного уровня в 2022 году

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Первая международная арктическая стартап-экспедиция в сфере инноваций и технологических проектов будет запущена в Якутии в 2022 году. Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник управления по партнерским и акселерационным программам венчурной компании "Якутия" Савина Алексеева.

"Предложение провести арктическую стартап-экспедицию было озвучено на стартап-форуме во время Северного форума по устойчивому развитию в сентябре этого года. Было решено, что проект будет запущен в 2022 году", - рассказала Алексеева. Проект будет международным, и должен охватить Россию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Канаду, Исландию и США.

Программа конкурса позволит найти и поддержать перспективные проекты, направленные на решение технологических задач Севера и Арктики, и обменяться опытом по развитию инновационных экосистем. На данный момент предполагается провести мероприятие в онлайн-формате, при этом возможны очные мероприятия с учетом эпидемической обстановки. Предусмотрено три специальных направления - молодежное технологическое предпринимательство, зеленые технологии и сохранение культуры коренных народов через новые технологии.

В 2019 году проект имел региональный уровень, "Стартап-экспедиция" стала в том году крупнейшей на Дальнем Востоке инициативой по поддержке технологического предпринимательства. Тогда проект охватил в очном формате все регионы Дальневосточного федерального округа, а в 2020-м из-за пандемии прошел полностью в онлайн-формате, выйдя на всероссийский уровень. "У Якутии накоплен достаточный уровень для выхода проекта на международный масштаб, и мы стремимся принести пользу не только Якутии, но и всему арктическому миру. Председательство России в Арктическом совете до 2023 года открывает для этого все возможности", - добавила Алексеева.

Организаторы - Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), министерство связи и информационных технологий региона, министерство по развитию Арктики и делам народов Севера региона и Молодежный Северный Форум.