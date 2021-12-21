В ХМАО ревакцинация от коронавируса бездомных завершится в I полугодии 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) намерены ревакцинировать от коронавируса всех бездомных, находящихся в учреждениях социального обслуживания, в первом полугодии 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте социального развития.

"В Югре ревакцинированы более 90 человек из числа лиц без определенного места жительства, находящихся в учреждениях социального обслуживания, негосударственных организациях. Еще чуть более 220 граждан планируется к ревакцинации в соответствии с индивидуальными сроками в первом полугодии 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в государственных и негосударственных организациях социальной адаптации пребывают 323 бездомных, которые получат возможность пройти ревакцинацию.

По данным региональных властей, за все время в Югру поступило свыше 1,2 млн комплектов вакцины от коронавируса. Привиты первым компонентом в ХМАО свыше 825 тыс. человек - более 82% от общего числа граждан, которые могут вакцинироваться. Завершили вакцинацию более 753 тыс. человек. За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 20 декабря, 93,9 тыс. человек заболели ковидом, 87,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 904 умерли. Суточная заболеваемость за последние две недели - с 6 по 20 декабря - в ХМАО снизилась почти на 10% - с 215 случаев до 194.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещены проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.