На Чукотке родовые общины чукчей встретят Новый год 21 декабря

ТАСС, 21 декабря. Коренные малочисленные народы севера Чукотки встретят во вторник чукотский Новый год Пэгэтти. Ежегодно праздник проводится в день зимнего солнцестояния с соблюдением всех необходимых ритуалов, сообщила ТАСС директор музейного центра "Наследие Чукотки" Светлана Беркутова.

"Родовые общины в различных населенных пунктах округа сегодня будут встречать чукотский Новый год. Интересно, что точного времени наступления этого события нет - его определяет каждая семья самостоятельно. К празднику готовятся заранее: чукчи шьют пеструю одежду, готовятся к оленьим бегам. Вечер начинается с разжигания ритуального костра с помощью специального огнива, которое есть в каждой семье. Передается это огниво только по мужской линии, и обязательно в праздничный вечер готовится священное блюдо из мяса и жира оленей. Первым чукчи угощают этим лакомством ритуальный огонь", - рассказала директор музея.

Вокруг разведенных костров родовые общины будут танцевать и исполнять ритуальные песни. При этом во время праздника запрещается думать о чем-либо плохом: встречать его нужно только с добрыми мыслями.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в округе проживают представители 23 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, большинство из которых - чукчи.