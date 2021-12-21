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Новый год и Рождество - 2021

На Чукотке родовые общины чукчей встретят Новый год 21 декабря

Каждая семья определит время празднования самостоятельно

ТАСС, 21 декабря. Коренные малочисленные народы севера Чукотки встретят во вторник чукотский Новый год Пэгэтти. Ежегодно праздник проводится в день зимнего солнцестояния с соблюдением всех необходимых ритуалов, сообщила ТАСС директор музейного центра "Наследие Чукотки" Светлана Беркутова.

"Родовые общины в различных населенных пунктах округа сегодня будут встречать чукотский Новый год. Интересно, что точного времени наступления этого события нет - его определяет каждая семья самостоятельно. К празднику готовятся заранее: чукчи шьют пеструю одежду, готовятся к оленьим бегам. Вечер начинается с разжигания ритуального костра с помощью специального огнива, которое есть в каждой семье. Передается это огниво только по мужской линии, и обязательно в праздничный вечер готовится священное блюдо из мяса и жира оленей. Первым чукчи угощают этим лакомством ритуальный огонь", - рассказала директор музея.

Вокруг разведенных костров родовые общины будут танцевать и исполнять ритуальные песни. При этом во время праздника запрещается думать о чем-либо плохом: встречать его нужно только с добрыми мыслями.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в округе проживают представители 23 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, большинство из которых - чукчи.

Теги
РоссияЧукотский автономный округНовый год и Рождество - 2021
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