В Москве подготовили к зимнему сезону более 380 лыжных трасс и 22 базы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут воспользоваться этой зимой более 380 лыжными трассами и 22 базами, многие из них с уличным освещением, чтобы можно было кататься и вечером. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Как и обещал, рассказываю о московских лыжных трассах и склонах. Тем более что в этом году зима нас снегом не обижает. В нынешнем сезоне мы подготовили более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 км и 22 лыжные базы. Больше половины из них - с уличным освещением, чтобы кататься можно было и по вечерам", - написал мэр.

По его словам, самая длинная трасса - более 20 км - традиционно проложена в Битцевском лесу, который является неформальной столицей московского лыжного спорта. В этом году обустроена и новая лыжная трасса - в парке "Хованская дубрава". Для лыжников с хорошей подготовкой проложен маршрут с перепадами высот в парке "Сокольники" - вдоль каскада 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека.

По словам мэра, на случай бесснежной погоды более десятка трасс оснащены снеговыми пушками. В этом году они позволили начать лыжный сезон еще до больших снегопадов. Самая протяженная пятикилометровая лыжня с искусственным снегом была открыта в Братеевской пойме в конце ноября.

"Как обычно в городе работают семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря. <...> На западе Москвы крупным центром зимнего спорта является спорткомплекс "Ново-Переделкино", который откроется в ближайшее время", - добавил Собянин.

К нынешнему сезону проведена модернизация существующих спортсооружений, обустроено кафе для посетителей. Здесь можно будет покататься не только на горных лыжах, но и на сноуборде, тюбинге, заняться фристайлом. Заработают пункт проката спортивного инвентаря и подъемники, откроются разнообразные секции по зимним видам спорта.