Минздрав Белоруссии разрешил вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет против COVID-19

"Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник. Для вакцинирования в настоящее предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). "Прививочная компания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, вакцинацию можно будет пройти не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, и при отсутствии противопоказаний к вакцинации.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В республику ранее доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell. В июле была зарегистрирован российская вакцина "Спутник Лайт". По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии были зарегистрированы - 685 462 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 399 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.