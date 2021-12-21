Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование деятельности журналиста

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник заявила о необходимости изменения законодательства для усиления защиты прав журналистов.

"Защита прав журналиста имеет огромное значение. Увеличивается количество обращений ко мне, связанных с притеснениями журналистов. И за рубежом, и в нашей стране", - сказала она, выступая на конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы".

По ее словам, уголовные дела, которые возбуждаются по факту причинения вреда журналистам, "далеко не всегда завершаются успешным поиском лица, виновного в совершении этого преступления". "Это очень печальный факт, который требует внесения изменений в законодательство об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности журналиста, за давление на то, чтобы он высказал ту или иную позицию или не высказывал этой позиции", - добавила Москалькова.